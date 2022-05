Sporting-FC Porto, em direto

Cai o triplo de João Fernandes! Sporting em vantagem por 10 pontos (16-6)Pouca inspiração no ataque. O resultado mantém-se (13-6) a favor do SportingDiogo Ventura está de mão quente e regista 4 pontos em menos de 1 minuto (13-6)Sporting vai segurando a vantagem (9-6)- Triplo de Travante Williams e o Sporting regressa à vantagem (5-4)O FC Porto converteu dois lances livres e empatou a partida (2-2)- Bola ao ar em Albufeira: O Sporting marca os primeiros pontos (2-0)- Cinco do FC Porto: Rashard Odomes; Max Landis; Jonathan Arledge; Michael Morisson; Charlon Kloof (Treinador: Moncho López)- Cinco do Sporting: Travante Williams; Diogo Ventura; Tanner Omlid; João Fernandes; Joshua Patton (Treinador: Luís Magalhães)- A partida será arbitrada por Fernando Rocha, Sónia Teixeira e Paulo Marques.- Leões e dragões chegam às 'meias' depois de ontem terem deixado pelo caminho o Imortale a Oliveirense, respetivamente. A outra meia-final, que se realiza também hoje, a partir das 19h30, coloca frente a frente o Benfica e o V. Guimarães.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Sporting-FC Porto, jogo das meias-finais da Taça de Portugal, que se disputa a partir das 17 horas, em Albufeira.