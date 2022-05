Sporting-Benfica, em direto

há 28 min 18:49

Intervalo (49-42)

0.00 - Dois cestos seguidos para Shakir Smith a finalizar esta primeira parte, deixando o Sporting na frente (49-42). O base leonino é o melhor marcador da partida, com 16 pontos. Do lado do Benfica destaca-se Ben Romdhane com 8 pontos e 4 ressaltos.