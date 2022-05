Manuel Fernandes reeleito presidente da federação de basquetebol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A lista encabeçada por Manuel Fernandes venceu este sábado as eleições para os órgãos sociais da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), com o responsável a assumir o terceiro e último mandato na presidência do organismo.

A candidatura 'O Basquetebol + Primeiro', a única a avançar para estas eleições, ganhou o sufrágio com 28 votos a favor em 34 votantes, com quatro votos contra e dois votos em branco, segundo os resultados divulgados no sítio oficial da FPB na internet.

Manuel Fernandes avança, assim, para o terceiro e último mandato, até 2026, na presidência da federação de basquetebol.