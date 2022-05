FC Porto vence Sporting e está em vantagem no playoff

Partida com vários momentos distintos. Depois de uma entrada demolidora, o Sporting caiu bastante em termos de produção e permitu a recuperação do FC Porto. Os dragões ganham assim uma vantagem importante nas meias-finais do playoff do campeonato. O próximo jogo está agendado para terça-feira às 19 horas.

FIM DO JOGO (87-68)

-1:01- Dois lances livre convertidos por Miguel Cardoso (84-65)

-2:43- Dois lances livres convertidos por Diogo Araújo (82-61)

-3:00- Novo afundanço, desta vez de Odomes (82-59)

-3:20- Recuperação de bola e afundanço de Kloof (80-59)

-3:55- Triplo sem espinhas de Francisco Amarante (78-59)

-4:45- Miguel Queiroz, com uma boa penetração, a fazer dois pontos (75-59)

-5:11- Um ponto para Travante Williams da linha de lance livre (73-59)

-5:47- Jonathan Alredge com dois lances livres convertidos (73-58)

-6:05- Triplo de Diogo Araújo (71-58)

-7:11- Voytso responde na mesma moeda (71-55)

-7:29- Miguel Cardoso não vacila da linha de lance livre e faz dois pontos (69-55)

-8:05- Marca Odomes para o FC Porto (69-53)

-8:48- Dois pontos para Michael Morrison (67-53)

FIM DO 3º PERÍODO

-0:05- Boa pentração de Miguel Cardoso (65-53)

-0:20- Afundanço de Michael Morrison (65-51)

-0:48- Francisco Amarante, com o auxílio da tabela, faz dois pontos (63-51)

-1:00- Triplo para Diogo Araújo (61-51)

-1:38- Novo triplo para o FC Porto, desta vez por parte de Francisco Amarante (61-48)

-2:10- Miguel Correia estreia-se a marcar com um triplo (58-48)

-2:41- Jonathan Arledge responde com dois lançamentos da linha de lance livre (55-48)

-2:52- Tuoyo converte um lance livre (53-48)

-3:56- Triplo de António Monteiro (51-47)

-5:10- Shakir Smith marca com falta e ainda converte o lance livre (51-44)

-6:12- Afundanço de João Fernandes (51-41)

-6:28- Rashard Olmes converte dois lances livres. Parcial de 11-0 para os dragões (51-39)

-7:06- Afundanço de Voytso após uma boa arrancada de Charlon Kloof (49-49)

-8:37- Depois de um triplo de Voytso, Jonathan Arledge consegue dois pontos (43-39)

INÍCIO DA 2ª PARTE

INTERVALO NO DRAGÃO ARENA (38-39)

-0:45- Triplo para Diogo Araújo (38-39)

-1:35- Mais dois pontos para João Fernandes, agora da linha de lance livre (38-36)

-2:00- Os leões aproximam-se do FC Porto com os dois pontos de João Fernandes (38-34)

-2:16- Sporting continua desinspirado no 2º período e não consegue pontos nos três ataques consecutivos de que dispôs. Leões levam apenas quatro pontos neste quarto

-3:58- Michael Morrison marca dois pontos após ganhar o ressalto (36-32)

-4:47- Travante Wiiliams com um ponto da linha de lance livre (34-32)

-5:05- Assistência de Francisco Amarante para o afundanço de Michael Morrison (34-31)

-5:34- Daniel Relvão converte um lance livre (32-31)

-7:22- Ambiente de festa no Dragão Arena com os dois pontos de Miguel Queiroz (30-28)

-7:55- Odolmes empata o encontro a 28

-8:43- Dois pontos para Rashford Odolmes (26-28)

-9:41- O 2º período arranca com dois lances livres convertidos por Miguel Queiroz (24-28)

FIM DO 1º PERÍODO (22-28)

-0:39- Triplo para Jonathan Arledge (22-28)

-2:15- Shakir Smith com seis pontos consecutivos (19-28)

-2:38- Miguel Queiroz faz dois pontos com a ajuda da tabela (19-22)

-3:41- Charlon Kloof converte os dois lances livre (17-22)

-4:26- Triplo para Justin Tuoyo (13-19)

-5:52- Rashford Odomes com dois pontos da linha de lance livre (10-14)

-6:13- Michael Morrison converte um lance livre (8-14)

-6:55- Triplos de Diogo Ventura e Travante Williams a entrar de forma quase consecutiva (7-14)



-8:21- Diogo Ventura converte o triplo e empata o jogo (5-5)



-Começa o jogo no Dragão Arena



- Cinco do FC Porto: Rashard Odomes; Bradley Tinsley; Jonathan Arledge; Michael Morisson; Charlon Kloof (Treinador: Moncho López)

- Cinco do Sporting: Travante Williams; Justin Tuoyo; Mike Fofana; Diogo Ventura; João Fernandes; (Treinador: Luís Magalhães)

- "Não menosprezamos os outros jogos, mas estes são aqueles que todos querem jogar. Queremos vencer, treinamos e trabalhamos para isso", explicou por sua vez Diogo Araújo, à Sporting TV.- "Esperamos um jogo físico, com muita energia e muita intensidade. Temos de os conter e mantermo-nos consistentes durante os 40 minutos", disse Jonathan Arledge aos canais de comunicação do FC Porto.- A partida será arbitrada por Luís Lopes, Pedro Rodrigues e Pedro Maia.- Na segunda fase do campeonato o FC Porto foi segundo e o Sporting terceiro, por isso os dragões começam a eliminatória em casa.- Dragões e leões vão disputar à melhor de três jogos uma eliminatória que se antevê emocionante, para conquistar um lugar na final dom campeonato. Quem vencer vai medir forças na luta pelo título com o Benfica ou com a Oliveirense. Ontem os encarnados venceram o primeiro jogo da eliminatória, em casa, por 89-72.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Sporting, primeiro jogo das meias-finais do playoff da Liga Betclic, uma partida que vai ter lugar na Arena Dragão, a partir das 15 horas.