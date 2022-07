Benfica já tem adversárias na Conferência 2 da EuroCup de basquetebol feminino

O Benfica, bicampeão nacional, vai defrontar as suíças do BCF Elfic Friburgo, as belgas do Basket Namur Capitale e as luxemburguesas do T71 Diddeleng, na fase regular da EuroCup feminina de basquetebol.

O sorteio de hoje em Munique determinou que as águias integram o grupo G da Conferência 2 da Fase regular, num formato em que cada Conferência tem seis grupos de quatro equipas, num total de 48, com os jogos a arrancarem em 06 de outubro.

A fase regular apura 32 equipas para a fase a eliminar, as duas primeiras de cada grupo, mas oito terceiras melhores, quatro de cada conferência.

Na última época, Portugal competiu na EuroCup com a vice-campeã União Sportiva, mas a equipa açoriana entrou ainda na fase de qualificação, falhando o apuramento, numa eliminatória a duas mãos, diante das islandesas do Haukar.