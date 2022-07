Portugal estreia-se a ganhar na Liga Mundial de basquetebol feminino 3x3

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de basquetebol feminino estreou-se, esta sexta-feira, com uma vitória na Liga Mundial 3x3, ao vencer a equipa Ulaanbaatar Amazon, da Mongólia, por 10-8, após prolongamento, na primeira jornada da etapa de Praga.

Portugal, que partiu como 12.º e último do ranking, derrotou as quartas da hierarquia, apenas atrás de Espanha, Polónia e Lituânia, num encontro marcado por fracas percentagens de lançamento - 8 em 37 para Portugal e 6 em 30 para a equipa mongol.

Laura Ferreira e Emília Ferreira marcaram ambas quatro pontos, enquanto Josephine Filipe contribuiu com um, tal como Joana Soeiro, no caso o que decidiu o encontro, o segundo ponto de Portugal no prolongamento.

A formação lusa ainda cumpre, esta sexta-feira, frente à República Checa, um segundo encontro no Grupo D, pelas 14:55 (em Lisboa), precisando de ficar nos dois primeiros lugares do agrupamento para seguir para os quartos-de-final. Antes, às 13:05, as checas defrontam a Ulaanbaatar Amazon.

No basquetebol 3x3, que se estreou nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, realizados em 2021 devido à pandemia da covid-19, os lançamentos triplos valem dois pontos e os restantes um, sendo que ganha a equipa que chegar primeiro aos 21 pontos ou a que estiver à frente após 10 minutos. Em caso de igualdade, joga-se um prolongamento e vence a equipa que marcar primeiro dois pontos.