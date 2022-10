Benfica inicia defesa do título com vitória

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica iniciou da melhor forma a defesa do título de campeão nacional, ao bater em casa o Lusitânia por 111-85. Numa partida da segunda jornada (o jogo da primeira ronda foi adiado), os encarnados confirmaram o favoritismo, dominando o encontro de fio a pavio.Makram Romdhane, com 11 pontos e 10 assistências - e ainda 8 ressaltos -, acabou o jogo como o jogador em evidência nos encarnados, numa tarde na qual se destacaram ainda Terrell Carterii (23 pontos) e Maik Zirbes (20). No lado oposto o principal nome foi Ryan Weber, autor de 30 pontos.