Benfica bate Imortal na Luz

O Benfica recebeu e venceu o Imortal por 98-65, na 7.ª jornada da Liga Betclic, mantendo o pleno de triunfos no campeonato.Makram Romdhane foi o melhor marcador da partida, com 19 pontos, oito ressaltos e duas assistências. Veja aqui a ficha do jogo.