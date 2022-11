O Benfica somou a sexta vitória em outros tantos jogos da Liga Betclic, ao triunfar (73-69) esta quarta-feira em Oliveira de Azeméis.Um triunfo das águias que garante a invencibilidade e a igualdade pontual com o também invicto FC Porto.Os campeões nacionais entraram a todo o gás no 1.º período (20-11), mas a Oliveirense foi equilibrando o duelo, ao vencer o 2.º parcial (22-20) e empatar o 3.º (17-17), deixando as decisões para o último quarto.Com um triplo a 37 segundos do fim, Darius Carter reduziu (65-69) a desvantagem e deu esperanças à Oliveirense, mas o Benfica acabou por selar a vitória, ao gerir os instantes finais, tendo tido como maior trunfo Ivan Almeida (15 pontos, 7 ressaltos e 1 assistência).Já a Oliveirense contou com grande atuação de Julien Ducree, autor de um duplo-duplo (19 pontos, 12 ressaltos, 2 desarmes e 1 roubo de bola) e a sagrar-se como MVP.