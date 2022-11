FC Porto-Benfica, em direto

há 26 min 13:53

Ivan Almeida e Miguel Queiroz perspetivam clássico da 3.ª jornada

O clássico marca o regresso do Benfica ao palco onde a época passada conquistou o seu 28º título nacional, embate também marcado pela polémica a envolver Ivan Almeida, que mandou calar os adeptos portistas. E os encarnados certamente serão recebidos com casa cheia. Nada que os preocupe. "Qualquer atleta gosta de jogar com casa cheia e muito barulho. Quem conseguir gerir melhor as emoções, poderá fazer a diferença", anteviu Betinho Gomes, em declarações ao site da Federação Portuguesa (FPB).



Do lado dos anfitriões, Miguel Queiroz dá a receita para a vitória. "Quem for mais consistente e emocionalmente estável durante os 40 minutos vai sair por cima", frisou também em análise ao site da FPB. De resto, um e outro fazem elogios ao adversário. "Acredito que a melhor qualidade do FC Porto é o seu coletivo, com bom equilíbrio entre o jogo interior e exterior", sublinhou o extremo das águias. "O Benfica é uma equipa forte e equilibrada, é difícil de destacar algo em específico", sublinhou o poste do FC Porto.