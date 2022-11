Benfica triunfa em Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica não teve dificuldades de maior em vencer (106-79), esta sexta-feira, o Vitória, na visita a Guimarães, mantendo o pleno de 10 triunfos na Liga Betclic, ainda antes de visitar este domingo o Pavilhão João Rocha.As águias entraram melhor no 1.º período (25-20), mas o adversário reagiu e reduziu a diferença até ao intervalo (42-44).Mas com o regresso dos balneários, os campeões não deram hipótese, impondo o seu basquetebol, ao dominarem a luta das tabelas (35 contra 31 ressaltos) e demonstrando uma muito melhor circulação de bola (28 contra 15 assistências).O clube da Luz teve também uma melhor eficácia nos lançamentos para ultrapassar a centena, com Ivan Almeida (19 pontos, 7 assistências, 4 ressaltos, 4 roubos de bola e 1 desarme de lançamento) em plano de destaque, bem secundado por Terrell Carter (19 p, 4 r), Diogo Gameiro (18 p, 3 r, 3 a) e Betinho Gomes (18 p, 2 r, 2 a).