FC Porto triunfa na Madeira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto venceu (96-80) esta quinta-feira o CAB Madeira, em jogo da 12.ª jornada da Liga Betclic realizado no Funchal.Com domínio nos três primeiros períodos, os dragões criaram uma margem confortável (73-47) para fecharem a partida, mesmo desacelerando no último parcial (25-33).Keven Gomes (19 pontos e 11 ressaltos) destacou-se pelo FC Porto e cotou-se como MVP do encontro, sendo bem secundado por Francisco Amarante (16 p) e Max Landis (15).