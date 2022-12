Benfica-FC Porto, em direto

há 2 horas 16:39

Teyvon Myers confia num bom resultado



Victor Sousa/Movephoto

O base-extremo do FC Porto, Teyvon Myers, também confia num bom resultado, no ultimo jogo antes do Natal: "Temos boa equipa e só temos de acreditar que o nosso teto exibicional é muito mais alto do que imaginamos."