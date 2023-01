Leões querem abrir ano com triunfo

A Liga Betclic não pára e tem hoje os primeiros jogos do ano. O Sporting, no terceiro posto com 27 pontos, visita o V. Guimarães com o objetivo de manter-se na perseguição aos rivais Benfica (1º/28 pontos) e FC Porto (2º/27 e menos um jogo). "Desde que acabaram as competições europeias, temos tentado readquirir a consistência de jogo que já tivemos. Espero que durante este período a equipa consiga aos poucos recuperar isso. Até porque em 15 dias espera-nos uma prova para ganhar", disse o adjunto Nuno Manarte, referindo-se à Taça Hugo dos Santos em Gondomar (dias 14 e 15).Já os dragões visitam o complicado pavilhão da Oliveirense (5º) com a liderança à condição na mira. "Esperamos um jogo muito difícil, frente a uma Oliveirense competitiva, bem organizada e com jogadores que podem fazer a diferença, tal como o João Balseiro ou o Julien Ducree", disse o portista João Guerreiro.