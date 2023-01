Sporting vence nos Açores

O Sporting foi vencer este sábado ao terreno dos açorianos do Lusitânia, por 99-96, em duelo a contar para a 19.ª jornada da Liga Betclic.Num duelo em que os leões estrearam o reforço Tevin Mack (três pontos em quatro minutos de utilização), a formação orientada por Pedro Nuno foi para o intervalo na frente por 53-44. O emblema açoriano reagiu no segundo tempo e chegou à igualdade (59-59). Mas com um Travante Williams inspirado (29 pontos), os leões foram-se mantendo na liderança até ao fim e aguentaram a pressão do adversário.Com este resultado, o Sporting soma agora 34 pontos, ficando a um do líder FC Porto.Parciais:21-29;23-23;25-20; 27-26