Benfica vence Oliveirense na Luz

Em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga Betclic, o Benfica recebeu e venceu a Oliveirense, por 83-71, num jogo marcado pela homenagem a Henrique Vieira, antiga referência das águias e do basquetebol português que faleceu em 2022.A nível individual, Terrell Carter destacou-se com 20 pontos, enquanto João Balseiro foi o melhor marcador da Oliveirense (17).O Benfica segue no segundo posto, a um ponto do líder FC Porto.: 24-12, 28-26, 14-20 e 17-13