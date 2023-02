Sporting avança na Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting foi a última equipa a apurar-se para os quartos de final da Taça de Portugal, continuando por isso na defesa do troféu conquistado nas três últimas edições.Na Póvoa de Varzim, diante do Póvoa, um adversário que derrotou o Benfica na Liga Betclic, os leões venceram esta tarde por 89-64.Travante Williams liderou os leões, com 16 pontos, sete ressaltos e quatro assistências