Sporting-Benfica, em direto

há 2 horas 15:29

Um ponto separou as duas equipas na classificação final da fase regular

O Benfica, recorde-se, terminou no 1.º lugar da fase regular da Liga Betclic, com 41 pontos, enquanto o Sporting acabou em 2.º, com os mesmos pontos do FC Porto que foi 3.º (40). Contas que podem mudar nesta 2.ª fase, que vai definir as quatro equipas apuradas para os playoffs da competição.