Benfica triunfa nos Açores

Depois de ter visto os seus rivais Sporting e FC Porto vencerem na véspera, o Benfica tinha de ganhar neste domingo ao Lusitânia para voltar a juntar-se aos adversários no topo do Grupo A da 2ª fase da Liga Betlic, e as águias confirmaram seu favoritismo e venceram nos Açores por 91-75.A nível individual, Makram Ben Romdhane destacou-se com 15 pontos, 12 ressaltos, oito assistências e três roubos de bola. Ivan Almeida, com 17 pontos, foi o melhor marcador das águias. Do lado dos açorianos, Derek Jackson evidenciou-se com 15 pontos.Parciais: 9-31; 26-17; 15-25; 25-18