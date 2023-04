FC Porto-Benfica, em direto

há 2 horas 11:26

Quinto duelo entre as duas equipas esta época

Trata-se do quinto duelo entre FC Porto e Benfica esta época, com as águias a terem mais motivos para sorrir. A equipa de Norberto Alves venceu três dos quatro encontros disputados com os dragões na presente temporada, o último dos quais na 2.ª jornada desta fase.