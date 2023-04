Sporting-FC Porto, em direto

há 3 horas 11:36

Classificação

No terceiro lugar do Grupo A da 2.ª fase da Liga Betclic, o Sporting (52 pontos) procura derrotar o líder FC Porto (53 pts), num clássico que anima a antepenúltima jornada, antes do arranque do playoff do título. O Benfica é segundo, a um ponto dos dragões, e recebe nesta jornada a Oliveirense.