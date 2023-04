Benfica bate Oliveirense na Luz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica venceu este sábado na receção à Oliveirense, por 98-81, em jogo a contar para a 8.ª jornada do Grupo A da 2.ª fase.Com 22 pontos, 1 ressalto, 6 assistências, 1 roubo de bola e 1 desarme de lançamento,Toney Douglas foi o jogador mais valioso. A equipa de Norberto Alves está em segundo lugar, a um ponto do líder FC Porto, que bateu este sábado o Sporting.Noutro jogo do Grupo A, a Ovarense derrotou a Lusitânia, por 72-67.