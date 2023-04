GDESSA apura-se para a final da Liga feminina de basquetebol

O GDESSA apurou-se esta quinta-feira para a final da Liga feminina de basquetebol, ao vencer por 71-61 no reduto do União Sportiva, no segundo jogo das meias-finais do playoff, nos Açores.

Depois de no domingo terem vencido o primeiro encontro, em casa, por 67-64, as setubalenses confirmaram a passagem numa eliminatória à melhor de três jogos, graças a um quarto parcial absolutamente arrasador.

O União Sportiva parecia bem lançado para empatar a meia-final, face à vantagem de 61-52 no final do terceiro periodo, mas no derradeiro parcial não marcou qualquer ponto e viu o GDESSA impor-se por 19-0.

Campeã em 2007 e 2017, a formação do Barreiro vai voltar a disputar a final do campeonato feminino seis anos depois, esperando agora pelo adversário que sairá do duelo entre Esgueira e o bicampeão Benfica.

As encarnadas podem, no sábado, confirmar a presença na terceira decisão seguida, uma vez que partem em vantagem para o segundo encontro da meia-final.