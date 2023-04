Benfica bate Sporting com Broussard em grande e está na final da Taça de Portugal

há 2 min 20:34

Fim de jogo com vitória do Benfica sobre o Sporting (80-96)

00.00 - Fim de jogo com vitória do Benfica sobre o Sporting (80-96). As águias comandaram o marcador desde os minutos iniciais do 1º período e não mais o largaram. Broussard destacou-se em Sines, na meia-final da Taça de Portugal, com 36 pontos e uma grande exibição individual. Marcus Lovett Jr, com 24, foi o melhor do Sporting. As águias comandadas por Norberto Alves vão agora discutir o título no domingo, com o Imortal.