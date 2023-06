Depois dos dois primeiros jogos da final do playoff da Liga Betclic terem sido disputados na Luz, as decisões mudam-se agora para o João Rocha. O Sporting, que conseguiu tirar o fator da casa ao Benfica na partida anterior, sabe que é campeão em casa se vencer hoje e domingo."Seria espetacular. Jogar em casa favorece-nos, mas temos a consciência que será mais um jogo difícil. Temos de ser humildes e de trabalhar muito", disse Pedro Nuno à Sporting TV. Do lado do campeão Benfica, Norberto Alves não tem dúvidas: "Acreditamos que vamos a Alvalade ganhar. Isto ainda não acabou", referiu à BTV.