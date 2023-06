Tomás Barroso pendura botas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tomás Barroso, de 32 anos, vai deixar de jogar, colocando um ponto final na carreira, que nos últimos anos esteve ligada ao Benfica, primeiro entre 2008/10, depois desde 2011.

O base e um dos capitães da equipa da Luz sai como bicampeão nacional, numa temporada em que não pôde, todavia, dar o seu total contributo à equipa devido a problemas físicos.

Ao que o nosso jornal apurou, Tomás Barroso pode manter-se ligado ao Benfica, talvez integrando a estrutura da secção, à semelhança do que acontece com André Lopes no voleibol, também ele a colocar esta época um ponto final na carreira.

Os dirigentes do clube pretendem mesmo que jogadores com história no Benfica possam ficar ligados às respetivas modalidades.