Alemanha e Canadá completam lote de semifinalistas do Mundial de basquetebol

A Alemanha e o Canadá completaram esta quarta-feira o lote de semifinalistas do Mundial de basquetebol, depois de afastarem a Letónia e a Eslovénia, respetivamente, em jogos disputados nas Filipinas.

Depois de duas meias-finais muito desequilibradas na terça-feira, o dia começou com um encontro decidido nos minutos finais, com a Alemanha a derrotar a Letónia, por 81-79, para marcar encontro com os Estados Unidos, que tinham afastado a Itália (100-79).

Saídos do banco, os irmãos Franz e Moritz Wagner, com 16 e 12 pontos, respetivamente, foram duas das grandes figuras da sólida seleção germânica, que teve ainda Andreas Obst a marcar 13 pontos.

As boas exibições de Davis Bertans (20 pontos) e Arturs Zagars (24 pontos e oito assistências) foram insuficientes para a Letónia chegar pela primeira vez às meias-finais de um Mundial.

A Alemanha está pela segunda vez nas meias-finais, depois de ter conquistado o bronze em 2002, então comandados por Dirk Nowitzki.

Em estreia nos últimos quatro resistentes num Mundial vai estar o Canadá, que afastou a Eslovénia, por 100-89, num encontro em que o esloveno Luka Doncic foi excluído, após duas faltas técnicas, tal como o canadiano Dillon Brooks.

Doncic, provavelmente a grande estrela presente neste Mundial, foi excluído depois de protestar uma alegada falta sofrida a seis minutos do fim, quando tinha conseguido 26 pontos, quatro ressaltos e cinco assistências.

Após a exclusão de Doncic, os eslovenos ainda conseguiram recuperar até nove pontos de desvantagem, mas o Canadá segurou a vantagem para marcar encontro com a Sérvia nas meias-finais.

O encontro ficou praticamente decidido no recomeço, após uma igualdade a 50 pontos ao intervalo, com Shai Gilgeous-Alexander a marcar 31 pontos, aos quais juntou 10 ressaltos e quatro assistências.

RJ Barrett (24 pontos e nove ressaltos) foi o outro destaque da equipa canadiana, em que Brooks e Nickeil Alexander-Walker marcaram 14 pontos.

As meias-finais estão marcadas para sexta-feira, com a final a ser disputada no domingo.