Aaron Broussard reforça Benfica

Aaron Broussard é o mais recente reforço da equipa de basquetebol do Benfica, anunciou esta sexta-feira o clube. O base/extremo, de 31 anos, chega proveniente dos romenos do CSM CSU Oradea, no qual registou uma média de 13,4 pontos por jogo, bem como 3,5 ressaltos e 3,4 assistências na fase regular do campeonato romeno na época passada.





"O Benfica é um grande clube, com história, conhecia-a especialmente pelo futebol, mas todas as pessoas disseram-me para ver como é uma experiência num grande clube. Estou entusiasmado. Individualmente quero continuar a fazer grandes épocas e dar tudo pela equipa", começou por dizer o norte-americano, em declarações à BTV, que confessou já ter pisado território luso."Estive uma vez em Portugal, para um jogo, no Porto. Agora, gostei muito do que encontrei, uma cidade fantástica, muito grande, com muito para explorar e ver. Já tive oportunidade de visitar o Museu do Benfica e ver a história do clube. Foi uma experiência fantástica", apontou.Broussard chega agora aos encarnados, depois de já ter passado por Seattle Redhawks (Estados Unidos da América), Grindavik (Islândia), Sorgues (França), FOS Provence, Dabrowa Górnicz (Polónia), Nizhny Novgorod (Rússia) e Anwil Wloclawek (Polónia), antes de rumar ao emblema romeno do qual saiu agora.