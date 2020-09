Académica em vantagem no playoff de acesso à Liga Placard

A Académica ganhou vantagem na luta pela última vaga da Liga Placard, ao vencer (84-72) esta sexta-feira o CD Póvoa no Pavilhão Mário Mexia (Coimbra), no primeiro jogo do playoff da Liguilha, que teve 80 espetadores, pese o jogo ser à porta fechada.





Os estudantes, com boa eficácia nos triplos, entraram bem no 1.º período (25-10), a turma visitante reagiu, mas a ponta final voltou a ser dos anfitriões, que se deslocam no domingo à Póvoa de Varzim.Pela Académica brilhou Robert McCoy (23 pontos, 5 ressaltos e 3 assistências), bem secundado por Malcom Richardson (17, 3, 3) e Paulo Caldeira (17, 1, 1). Anthony Smith (18, 7, 1) liderou o CD Póvoa.