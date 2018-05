Depois da vitória do FC Porto no primeiro jogo da série das meias-finais , o Benfica volta a receber no seu reduto os dragões, uma partida que poderá seguir a par e passo, com transmissão em direto via FPB, através do nosso site a partir das 17 horas de domingo.Além deste duelo do campeonato principal, uma hora antes pode igualmente acompanhar a decisão da Proliga, com Imortal e Esgueira a defrontarem-se no derradeiro encontro da final do playoff.