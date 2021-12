Adjunto aplaude exibição do Sporting na Polónia: «Interpretámos muito bem o plano de jogo»

Após o triunfo do Sporting frente aos polacos do Trefl Sopot por 83-72 no arranque da segunda fase da FIBA Europe Cup, o adjunto leonino António Paulo mostrou-se satisfeito com o rendimento dos seus jogadores."Interpretámos muito bem o plano de jogo que tínhamos para este adversário, o que se revelou determinante para conseguirmos sair do jogo com uma boa vitória. Entrámos muito bem no jogo e conseguimos percentagens de lançamento confortáveis que nos permitiram controlar durante os 40 minutos. O facto de termos implementado bem o plano de jogo fez-nos ser sólidos defensivamente e deu-nos também mais confiança para lançarmos melhor e para conseguirmos movimentos mais capazes no ataque. A vantagem foi-se avolumando e, apesar de o adversário no final ter procurado responder, nós estávamos no jogo e garantimos uma boa vitória", analisou António Paulo, em declarações ao site do clube."Preparamos bem os jogos e estudamos cada adversário da melhor forma possível. Os jogadores têm condições e qualidade para interpretarem o que lhes pedimos. Isso tem-nos dado condições para podermos ser muito competitivos em termos europeus e a verdade é que temos cinco vitórias e duas derrotas, o que demonstra a capacidade competitiva da equipa e deixa-nos muito satisfeitos. Mérito total para os jogadores que têm sido fantásticos", prosseguiu.