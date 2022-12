Adjunto do Limoges após a vitória na Luz: «Trajeto do Benfica pode ser longo»

Dominik Gunthner, treinador-adjunto do Limoges, destacou as dificuldades que a equipa francesa teve de ultrapassar para vencer o Benfica na 6.ª e última jornada do Grupo F da Liga dos Campeões."A equipa foi tão bem treinada que quase pode jogar sozinha, devido ao trabalho feito durante a semana. Num momento difícil, sem o treinador principal, com doenças, covid-19 ou lesões, fizemos um jogo sólido, com vários bons aspetos. Estivemos bem em manter-nos em jogo na primeira parte. No intervalo, tentámos ajustar e o resultado é claro", comentou após a partida."O Benfica fez um grupo muito bom. Hoje não tiveram a melhor das noites, mas o trajeto deles poderá ser longo. Desejo-lhes boa sorte", sublinhou.Também Wilfried Yeguete elogiou o Limoges. "Jogámos de forma sólida, especialmente na segunda parte, defensivamente. Fizemos alguns ajustes e foi nisso que se fez a diferença. O Benfica é uma sólida equipa, que nos ganhou, na nossa casa, por um ponto. Tem muitos jogadores experientes e será uma equipa difícil de bater nas próximas rondas", destacou.