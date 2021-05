Adjunto do Sporting após triunfo na Luz: «Foi uma vitória brilhante»

António Paulo Ferreira, treinador adjunto do Sporting, falou numa vitória brilhante em casa do Benfica (95-82), no jogo 3 das meias-finais do playoff da Liga Placard de basquetebol e que valeu a passagem à final.





"O jogo correu-nos de feição e da forma que esperávamos. Impusemos a nossa defesa nos primeiros três quartos e, fruto da eficácia ofensiva, sobretudo no terceiro quarto, conseguimos uma vantagem que nos permitiu gerir. Encaramos este momento com muita humildade. É um sentimento que toda a equipa tem, sabendo que ainda falta um passo e que ainda faltam duas semanas para alcançar este objetivo. Trabalhamos muito coletivamente para sermos mais fortes e foi uma vitória do conjunto. Foi uma vitória brilhante, com muito respeito pelo adversário, mas que nos põe na final", disse após o encontro.