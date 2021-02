Após fugas de informação e descontentamento, agora é oficial: Pau Gasol é do Barcelona

Agora é oficial: Pau Gasol está de regresso ao Barcelona, tendo assinado contrato até final da temporada. Aos 40 anos, o veterano poste foi inscrito em cima do limite na Euroliga - prazo terminava amanhã - e prepara-se para voltar ao ativo tendo em visto os Jogos Olímpicos do próximo verão.





Um regresso muito aguardado mas que até chegou a estar tremido . Isto porque o internacional espanhol não gostou que o Barcelona tivesse colocado a informação cá fora , no sábado, quando as negociações ainda não estavam concluídas. Seja como for, tudo ficou resolvido e o craque está de volta ao Palau, de onde saiu em 2001 rumo à NBA.Gasol não joga há praticamente dois anos, devido a lesão. A última equipa que Gasol representou foram os Portland Trail Blazers, em 2019, pelos quais não realizou qualquer partida. Na NBA, o poste atuou ainda pelos Memphis Grizzlies, LA Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs e Milwaukee Bucks, tendo sido bicampeão pela formação de Los Angeles, em 2009 e 2010.