Águia pronta para estreia na Suíça

O Benfica estreia-se hoje nas competições europeias femininas. Na EuroCup, as águias começam hoje na Suíça a sua inédita caminhada no terreno do BCF Elfic Fribourg, num Grupo G que contempla ainda o Basket Namur Capitale (Bélgica) e Basket T71 Diddeleng (Luxemburgo).

"É o primeiro jogo europeu de uma equipa de basquetebol feminino a este nível. Apesar de ser a segunda competição europeia, é uma prova duríssima. Tem algumas das melhores jogadoras do mundo e temos noção que este marco histórico é um processo. É uma estação de partida, um primeiro momento de aprendizagem para perceber a que distância estamos das nossas congéneres europeias", perspetivou o técnico Eugénio Rodrigues, à BTV: "Na Suíça há muitos emigrantes portugueses e vamos ter oportunidade de estar com alguns deles. Temos pela frente um embate difícil, frente a um adversário muito polivalente e forte defensivamente".