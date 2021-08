Águia remodelada inicia trabalhos

O Benfica iniciou a preparação para a temporada 2021/2022. A equipa arrancou o trabalho de pré-época com as ausências de Diogo Gameiro, José Barbosa e Makram Ben Romdhane, que se encontram ao serviço das respetivas seleções, e de dois reforços ainda por anunciar: Dennis Clifford e Travis Munnings. Até ao momento, Norberto Alves tem à disposição Tomás Barroso, Guilherme Saiote, Eduardo Francisco, Bernardo Lisboa, Arnette Hallman, José Silva, Betinho Gomes, Hugo Silva, James Farr e Aaron Broussard.





Tomás Barroso considera que a equipa tem muita experiência, mas é preciso uma adaptação às novas ideias. "A equipa é 90% nova, o staff também só vem integrar o plantel nesta época, por isso, vamos conhecer-nos e assimilar as novas ideias do treinador. Temos um grupo que já tem bastante experiência, não só a nível da nossa Liga, mas também dos outros atletas estrangeiros que têm muitos anos em boas ligas, de referência a nível europeu e africano. Temos de dar ao pedal e fazer com que o processo seja o mais célere possível e temos de nos focar em ganhar", disse Barroso à BTV.