Benfica triunfa em Guimarães

O Benfica foi vencer neste domingo ao terreno do V. Guimarães, por 66-89, em duelo da 17.ª jornada da Liga Placard.

Em Guimarães, as águias lideraram os dois primeiros parciais (25-21 e 23-20) e foram para o intervalo na frente por sete pontos (48-41).

No segundo tempo, a formação orientada por Carlos Lisboa manteve-se por cima do jogo, dominando o terceiro quarto (20-15). O Benfica liderou o derradeiro parcial (21-10), fechando o jogo com uma vitória por 23 pontos (89-66).

No capítulo individual, Quincy Miller e Betinho Gomes destacaram-se, com 21 e 19 pontos, respetivamente. Relce ainda para o regresso de Tomás Barroso à competição, após lesão grave contraída em novembro de 2019. Do lado da equipa da casa, Ricardo Monteiro esteve em evidência com 16 pontos.

Com este resultado, o Benfica segue no terceiro posto do campeonato, com 30 pontos, atrás de FC Porto e do líder Sporting. Já o V. Guimarães ocupa o 7º lugar. Na próxima semana não se disputa a Liga Placard, devido à decisão da Taça Hugo dos Santos, em Sines, com FC Porto, Sporting, Benfica e Imortal em ação.