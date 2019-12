André Martins elogia rivais do Europeu de 2020 de sub-20

Portugal vai participar no Campeonato da Europa de sub-20 (Divisão A), na Lituânia, de 11 a 19 de julho de 2020, depois do título europeu (Div. B), conquistado no passado mês de julho, em Matosinhos. A Seleção Nacional, que será de novo liderada por André Martins, integra o Grupo A, juntamente com as congéneres da França, Turquia e Montenegro.

"É um privilégio estar entre as 16 melhores seleções de sub-20 da Europa. Vamos defrontar adversários poderosos, como sejam a França e Turquia, países que competem sempre na Divisão A e que somam vários títulos europeus nos escalões de sub-16 e sub-18. Também Montenegro está habituado a jogar na principal divisão europeia", disse-nos o técnico.

Refira-se que apenas seis dos 12 jogadores que se sagraram campeões da Europa (Divisão B), em Matosinhos, em 2018, podem integrar a equipa que, no próximo verão, jogará na Lituânia. São eles: Francisco Amarante, Miguel Correia e João Guerreiro (FC Porto), Gustavo Teixeira (Esgueira), Rui Palhares (Belenenses) e Lamine Banorá (BC Queluz).

Recorde-se que, para além dos sub-20 masculinos, também as sub-16 vão competir na Divisão A europeia, entre 18 e 26 julho, em Matosinhos.