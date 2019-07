André Martins: «Esta vitória é muito dedicada ao Neemias»

André Martins, selecionador nacional de sub-20, falou num "percurso perfeito" de Portugal rumo ao inédito título (e subida) no Europeu do escalão (Divisão B)."Sim, foi um percurso perfeito. Oito jogos de preparação, mas sete no Campeonato da Europa são quinze vitórias consecutivas. Desde o jogo com Israel que os jogadores começaram a acreditar que podíamos ser muito fortes e ganhámos confiança jogo após jogo e fomos uns justíssimos vencedores", começou por dizer o treinador.Martins considera que a Seleção soube ultrapassar a lesão de Neemias Queta nas meias-finais: "Disse aos jogadores que o Neemias não ia jogar, mas que a alma dele iria estar dentro de campo. Precisávamos da alma dele, porque além de ser um grande jogador é um guerreiro. Esta vitória é muito dedicada a ele, merece tudo como jogador".