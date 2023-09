Angola e Cabo Verde voltam a perder no Mundial e Sudão do Sul vai aos Jogos Olímpicos

Angola e Cabo Verde voltaram este sábado a perder no Mundial de basquetebol, com Sudão do Sul (101-78) e Japão (80-71), respetivamente, na fase de atribuição do 17.º ao 32.º lugares da competição que decorre em Filipinas, Japão e Indonésia.

Em Quezon, nas Filipinas, Angola saiu derrotada do embate com a estreante Sudão do Sul, que assegurou uma qualificação inédita da sua seleção para os Jogos Olímpicos Paris'2024, com o melhor registo das cinco equipas africanas, depois da derrota do Egito frente à Nova Zelândia (88-86).

No encerramento da nona participação angolana em Mundiais, Childe Dundão, com 21 pontos, voltou a ser o melhor marcador, enquanto Sílvio Sousa apontou 12 pontos e conseguiu seis ressaltos, ambos abaixo do registo obtido pelo jogador sudanês dos Chicago Bulls (26 pontos, 15 assistências e sete ressaltos).

Igualmente derrotado saiu o estreante Cabo Verde do embate na despedida da competição com o Japão, por 80-71, em Okinawa, onde se destacou o nipónico Josh Hawkinson, com 29 pontos, face aos 11 alcançados por Edy Tavares e Shane da Rosa.

Com este triunfo, o Japão também assegurou uma vaga olímpica, graças ao estatuto de melhor equipa asiática no Mundial.