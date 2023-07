Anthony Barber: já passou pela NBA e agora reforça FC Porto

Bem-vindo, Cat Barber! Welcome! ?



Base

1m88

EUA

28 anos

Clube anterior: BK Budivelnik #FCPortoBasket #FCPortoSports pic.twitter.com/3hs5QK2QOr — FC Porto (@FCPorto) July 16, 2023

O FC Porto anunciou este domingo a contratação de Anthony Barber, proveniente dos ucranianos do BK Budivelnik.O base de 28 anos conta com passagens pelo NC State Wolfpack (EUA), Brindisi (Itália) Ironi Nahariya (Israel), Mitteldeutscher (Alemanha), Atlanta Hawks (onde disputou três jogos na NBA), College Park Skyhawks (EUA) e por último, BK Budivelnik, no qual disputou cinco encontros.Este é o 2.º reforço da equipa de basquetebol dos azuis e brancos, depois de garantir os serviços de Phil Fayne, que chega do King Szczecin, da Polónia.