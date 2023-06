Anthony da Silva na lista de 23 pré-convocados da Seleção

Mário Gomes chamou 23 jogadores para o estágio de preparação tendo em vista a participação inédita no Torneio de qualificação pré-olímpico, que se vai realizar na Polónia de 12 a 20 de agosto. Portugal está inserido no Grupo B, onde vai defrontar a Hungria, Polónia e a Bósnia e Herzegovina.

Neemias Queta, poste dos Sacramento Kings, é a estrela maior dos eleitos do selecionador nacional, numa lista onde constam os nomes de mais cinco internacionais que jogam no estrangeiro, entre eles o do jovem Anthony da Silva, de 22 anos, que chega pela primeira vez à Seleção Nacional. O jovem joga nos franceses do Le Havre, sendo filho de Philipe da Silva, agora treinador do Naterre 92.

Dentro de portas, o vice-campeão nacional, Sporting, juntamente com o FC Porto, são os clubes mais representados, com cinco jogadores cada, enquanto o bicampeão, Benfica, cede dois.

O estágio inicia-se dentro de um mês, sendo que deste grupo Mário Gomes fará depois a escolha final para o torneio.