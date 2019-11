Anthony Ireland reforça Benfica

O Benfica anunciou a contratação de Anthony Ireland para o plantel principal de basquetebol. O base norte-americano, de 28 anos, chega dos russos do Saratov e vem para suprir a ausência de Tomás Barroso, que se lesionou gravemente (uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo) frente ao Inter Bratislava, em jogo da terceira jornada da Taça da Europa FIBA, e estará fora de competição durante os próximos meses.





Anthony Ireland vai realizar os habituais exames médicos e assinar contrato com os encarnados. O norte-americano conta ainda com passagens por alguns emblemas do basquetebol europeu, como por exemplo Juventus Utena (Lituânia), Trefl Sopot (Polónia), Arkadikos (Grécia) e Élan Chalon (França).