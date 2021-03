Antigo basquetebolista do Barcelona foi dado como morto durante 40 anos... e reapareceu

Charles Thomas, um antigo basquetebolista norte-americano que representou o Barcelona na década de 70, foi dado como morto durante 40 anos mas reapareceu recentemente e falou com um ex-companheiro de equipa no clube catalão, conta a 'Marca' esta sexta-feira.





"Fiquei sem palavras no momento em que o vi na videochamada. Reconheci-o pelo sorriso e pela maneira de falar. Falou comigo com muita calma e em nenhum momento tentou convencer-me de que era ele. Apenas queria falar comigo", conta Norman Carmichael, que recebeu um telefonema de uma mulher, referindo que Charles Thomas queria falar com ele. Primeiro achou que se tratava de uma piada de mau gosto, mas lá concordou e, ao ver o antigo colega, ficou estupefacto.Após deixar o Barcelona, onde atuou entre 1970 e 1975, Charles Thomas teve uma curta passagem por outro clube espanhol e acabou por regressar aos Estados Unidos. Retirou-se do basquetebol e terá passado por fases algo conturbadas, envolvendo consumo de drogas e a separação da mulher, o que na Catalunha levou a que todos pensassem que já teria morrido. Atualmente, com 74 anos, o antigo basquetebolista está num lar de idosos no Texas.