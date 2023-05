Antigo jogador da NBA hospitalizado em estado grave após ser atacado por hooligans

Alexey Shved, antigo jogador da NBA que atualmente integra os quadros do CSKA, encontra-se hospitalizado depois de ter sido violentamente agredido, esta segunda-feira, por um grupo de hooligans à saída de um restaurante em Moscovo, confirmou o clube.O base russo, segundo a mesma fonte, sofreu uma grave lesão na cabeça, resultante de uma queda, e foi imediatamente transportado para o hospital. Assim, irá falhar os próximos jogos do CSKA.Na NBA, refira-se, Shved representou Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers, Houston Rockets e New York Knicks."O base da nossa equipa, Alexey Shved, foi vítima de um ataque de hooligans ontem à noite à saída de um dos restaurantes de Moscovo.Alexey sofreu graves ferimentos na cabeça como resultado de uma queda e foi transportado para o hospital por uma ambulância. O jogador entrou em contato com a polícia para se investigar o incidente.Devido à lesão, Shved não poderá disputar os próximos jogos da equipa.Desejamos a Alexei uma rápida recuperação".