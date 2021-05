António Ferreira: «Foi na última posse de bola, gostaríamos que não fosse assim no próximo jogo»

O Sporting está na frente da final da Liga Placard depois de vencer (74-72) o primeiro duelo frente ao FC Porto, em partida realizada no Pavilhão João Rocha.





Em declarações no final da partida, António Paulo Ferreira, treinador-adjunto dos leões, destacou o bom início da partida mas considerou que a equipa podia ter feito mais no terceiro parcial do encontro. "O Sporting lutou pelo jogo, quando percebeu que tinha de andar atrás dele, depois de uma primeira parte que me pareceu boa do nosso lado, com uma boa defesa. Contudo, entrámos um bocadinho adormecidos no terceiro quarto e fizemos um mau parcial, mas tínhamos de ter a energia necessária no quarto (parcial), no sentido de nos permitir lutar pelo jogo. Conseguimos, com o equilíbrio que o jogo depois teve, defender a última posse de bola e fazer um bom isolamento para um lançamento com falta na última posse de bola do jogo", analisou.Num quarto parcial de grande nível de ambas as equipas, em que os leões conseguiram virar o resultado e obter a vitória no último lance da partida, António Paulo Ferreira considerou que a atitude dos jogadores foi o segredo da partida. "Se houve alguma alteração, foi a equipa ganhar a confiança necessária para que pudesse lançar e marcar naquelas circunstâncias, mas depois o FC Porto voltou ao homem a homem e a equipa continuou, naturalmente, a abordar o ataque da forma como tinha feito", afirma o treinador adjunto.Questionado sobre a próxima partida de domingo frente aos dragões, António Ferreira perspectivou o equilíbrio entre as equipas: "O equilíbrio vai ser a nota dominante destes confrontos. Hoje foi mesmo na última posse de bola. Gostaríamos que não fosse assim no próximo jogo e que ganhássemos, mas temos de estar preparados para que assim aconteça", terminou.