António Paulo: «Fomos superiores na segunda parte e vencemos com mérito»

António Paulo destacou a exibição do Sporting na segunda parte do dérbi com o Benfica , num jogo que garantiu ter dado um contributo importante para a promoção do basquetebol."Foi um bom jogo de basquetebol e que deu um contributo importante para a promoção da modalidade, e uma arbitragem de grande qualidade", começou por referir após o jogo, acrescentando: "Na primeira parte tivemos uma dificuldade de adaptação às alternâncias ofensivas que o Benfica apresentou. Na segunda parte fomos superiores e vencemos com todo o mérito."O treinador-adjunto dos leões realçou ainda os 21 turnovers com que os verdes e brancos terminaram a partida. "O erro faz parte do jogo. O jogo de basquetebol tem pontos e lançamentos. O detalhe está na forma como nos adaptamos às alternâncias e seguramos bem a bola. Acabámos o último quarto com 21 turnovers'", concluiu.