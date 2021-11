Apuramento para o Mundial'2023: Portugal derrotado em Montenegro

A Seleção Nacional perdeu esta segunda-feira em Montenegro, por 83-69, na 2.ª jornada do Grupo E de apuramento para o Mundial'2023.



Dias depois do desaire na estreia diante da Hungria, Portugal não entrou bem e no final do primeiro parcial estava em desvantagem por 10 pontos (14-24). Até ao intervalo, a formação comandada por Mário Gomes tentou encurtar distâncias e chegou ao descanso atrás por cinco pontos (36-41). No segundo tempo, a Seleção entrou bem mas Montenegro voltou a fugir rapidamente no marcador, atingindo os 14 pontos de vantagem (54-40). No final do terceiro parcial, Portugal perdia por 64-56. No derradeiro quarto, Montenegro disparou de forma decisiva no marcador e fechou a vitória clara por 83-69.



A nível individual, Daniel Relvão foi o melhor marcador português, com 16 pontos. Consulte aqui a ficha.



A próxima jornada disputa-se só a 24 de fevereiro, com a Seleção Nacional a visitar França.