Árbitro português terminou Real-Partizan mais cedo porque... só havia um jogador disponível!

O Real Madrid-Partizan, jogo 2 dos quartos de final da Euroliga de basquetebol, acabou por ser dado por terminado quando faltavam jogar 1:40 minutos no último quarto. Tudo na sequência de uma autêntica batalha campal, que resultou na desqualificação de... 21 jogadores, de um total de 24 (12 para cada lado) na ficha de jogo para este duelo.O português Fernando Rocha foi um dos três árbitros que apitou esta partida que já entrou para a história, mas pela negativa, da maior prova de clubes de basquetebol da Europa. Com os ânimos mais calmos, os juízes analisaram as imagens e desqualificaram 21 atletas. O facto de as regras ditarem a expulsão dos atletas que saltem do banco para o campo em situações deste género levou a que o número aumentasse exponencialmente.Em teoria, sobrariam três atletas... mas antes já Vincent Poirier tinha sido excluído por cometer a 5.ª falta e Sergio Llull viu a segunda antidesportiva na falta que originou os confrontos. Assim sendo, só sobrou... Zach Leday, da equipa visitante. Não restou outra opção senão comunicar aos treinadores que não havia condições para continuar... Com isto, o Partizan venceu no WiZink Center por 95-80 e aumentou a vantagem na série para 2-0. O próximo encontro será em Belgrado e espera-se um ambiente a ferver.