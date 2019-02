Árbitros vetados na Grécia

A polémica está instalada no basquetebol grego e a envolver as duas principais equipas de Atenas: Olympiacos e Panathinaikos. Ontem, a primeira emitiu um comunicado a informar que não jogará mais nenhum encontro contra o rival se os mesmos não forem dirigidos por árbitros estrangeiros...

O ultimato do Olympiacos surge depois de esta equipa ter-se recusado a jogar a 2ª parte das meias-finais da Taça de basquetebol da Grécia diante do Panathinaikos. O dérbi de Atenas acabou envolto em polémica por causa da arbitragem, com o Olympiacos a queixar-se de ter sido prejudicado, não se apresentando após o intervalo, quando perdia por 40-25. Face à não comparência da equipa na 2ª parte, a federação grega atribui a vitória e consequente passagem à final ao Panathinaikos.

Eis os pontos essenciais das reivindicações apresentadas pelo Olympiacos às autoridades que regem a modalidade na Grécia:

- "A equipa não jogará nenhum jogo de competições nacionais contra o Panathinaikos se não for na presença, exclusiva, de árbitros estrangeiros";

- "A equipa não jogará nas provas nacionais com nenhuma equipa se os jogos forem dirigidos por Anastopoulos, Manos e Panagiotou";

- "Pedimos às autoridades que investiguem a fundo as razões do colapso das apostas a uma possível vitória do Panathinaikos nesse jogo".